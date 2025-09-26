Двоечники, не сдавшие ОГЭ, смогут бесплатно учиться в колледжах

Выпускники 9-х классов, не сдавшие ОГЭ даже на тройку, смогут получить бесплатное профессиональное образование. Такой законопроект в первом чтении приняла Госдума.

Он был внесен 16 июля. Его авторами стали более 60 депутатов. Они отмечают в пояснительной записке, что в целях восполнения острого дефицита рабочих кадров необходима не только популяризация рабочих профессий, но и обеспечение расширения возможностей получения этих профессий, причем бесплатного. Однако двоечники, не сдавшие ОГЭ, не могли реализовать свое право на профессиональное образование. Законопроект направлен на то, чтобы дать им такую возможность. Перечень востребованных профессий и список образовательных организаций определят региональные власти.

Председатель комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых говорит, что в перечне возможных профессий более 5 тыс. специальностей. А депутат Никита Чаплин подчеркивает, что это вопрос социальной справедливости и экономической целесообразности. Власти сразу решают две задачи: дают молодому человеку конкретную специальность, а экономике — рабочего.

Актуальность вопроса сомнений не вызывает, но в предлагаемой мере явно усматриваются признаки отрицательного отбора: бесплатное обучение в колледжах не гарантируется сдавшим ОГЭ, зато неучам такие гарантии могут дать. Возникает вопрос: зачем школьнику учиться, если в случае провала ОГЭ его могут бесплатно обучить рабочей профессии?

Накануне.RU писало о том, что в России огромное количество детей-неучей, которые не могут сдать ОГЭ, — не менее ста тысяч ежегодно.