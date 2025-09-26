В Смоленской области грузовик на переезде столкнулся с поездом, есть пострадавшие

На ж/д переезде в Смоленской области грузовой поезд столкнулся с грузовиком, который выехал на пути. ЧП произошло около семи утра. Пострадали по меньшей мере два человека – машинист и его помощник.

Авария произошла между станциями Рудня и Голынки. Машинист, увидев на путях грузовик, применил экстренное торможение, но расстояние до него было слишком маленьким, и столкновения избежать не удалось. После столкновения начался сильный пожар, а поезд сошел с рельсов – локомотив и 18 вагонов с бензином, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

"Из-за инцидента пострадала локомотивная бригада, машинист и помощник машиниста с травмами средней тяжести доставлены в больницу. Для устранения последствий ДТП на место направлены 3 пожарных поезда, 4 восстановительных поезда. Движение поездов на участке приостановлено", - сообщили в МЖД.