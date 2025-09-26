26 Сентября 2025
Политика Кировская область
Фото: .kirovreg.ru

Александр Соколов поддержал законопроект единороссов о полномочиях Заксобрания Кировской области по утверждению вице-премьеров

Сегодня на пленарном заседании Законодательного Собрания депутаты приняли в двух чтениях законопроект о поправках в Устав Кировской области. Этот Документом расширены полномочия представительного органа региона.

Данная законодательная инициатива была поддержана губернатором Кировской области Александром Соколовым.

александр соколов, совещание(2024)|Фото: kirovreg.ru

Законопроект с законодательное собрание был внесен депутатами «Единой России» Согомоном Аракеляном, Игорем Бибиковым, Борисом Весниным, Виктором Медведковым, Еленой Перминовой, Алексеем Потапенко, Игорем Страбыкиным, Романом Титовым.

Согласно принятому документу, Законодательное Собрание региона теперь вправе осуществлять свои полномочия, если в его состав избрано не менее двух третей от установленного числа депутатов.

Кроме того, законом определено расширение полномочия Законодательного Собрания. В частности, парламент наделяется правом согласовывать назначение кандидатур на должности первого заместителя председателя Правительства Кировской области и заместителя председателя Правительства Кировской области.

(2025)|Фото: .kirovreg.ru

Также, устанавливается, что поправки к Уставу Кировской области принимаются по инициативе губернатора Кировской области или по инициативе не менее одной трети от установленного числа депутатов Заксобрания.

Теги: александр соколов, законодательное собрание кировской области, законопроект, полномочия


