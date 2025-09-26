Сотрудники "РМК Поиск" спасли мужчину, которого неделю искали в уральских лесах

Сотрудники аварийно-спасательного подразделения "РМК Поиск" спасли мужчину, пропавшего в районе уральского города Карпинск.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, 18 сентября в Карпинском районе пропал Федор Медведев, который с компанией друзей ушел в лес собирать шишки у горы Ольвинский камень. Друзья договорились встретиться в лагере в назначенное время, но вернулись все, кроме Федора. При себе он имел только нож, зажигалку и телефон.

На место выехали сотрудники МЧС, ДПСО "Прорыв" и волонтеры. Специалисты "РМК Поиск" присоединились к поискам 20 сентября, взяв с собой всю необходимую технику: внедорожный автомобиль, квадроцикл и БПЛА. Ситуация осложнялась большой территорией поисков, болотистой местностью, густым непроходимым лесом и отсутствием связи. Пешие группы тщательно осматривали лес квадрат за квадратом. Только на одном автомобиле сотрудники "РМК Поиск" проехали 170 километров.

"Пять дней поисков очень сильно осложнялись тем, что территория большая, не было никаких ориентиров, никто не знал, в какую сторону он ушел. Можно сказать, что Федор сам нас нашел. Когда он вышел из леса с поднятой рукой, мы выдохнули", - рассказал специалист "РМК Поиск" Егор Ершов.

Спустя неделю поисков спасатели "РМК Поиск" обнаружили Федора: он вышел из леса всего в 200 метрах от того лагеря, где остановился с друзьями. Как там оказался, не понимает даже сам пострадавший. Мужчина рассказал, что вышел к реке и шел вдоль течения, разводил костры и кидал в них еловые ветки, чтобы обозначить свое местонахождение. Питался шишками и грибами, а ночами совсем не спал, опасаясь диких животных.

Сотрудники "РМК Поиск" доставили уральца в больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь. Сейчас он находится с семьей и лечение продолжит в Екатеринбурге.