В Псковской области на ж/д путях произошел взрыв

В Псковской области на железнодорожных путях произошел взрыв. ЧП случилось недалеко от станции Плюсса, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Max. По его словам, пострадавших нет, схода ж/д состава с рельсов не допустили. ЧП произошло утром 26 сентября. "На месте происшествия работают оперативные службы", - добавил губернатор.

Ни в Telegram, ни в соцсети VK глава региона информацию не продублировал.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников перестал информировать своих подписчиков в Telegram и об угрозе атак беспилотников – теперь он объявляет тревогу только в мессенджере Max, вынуждая граждан устанавливать это приложение и подписываться на него там (либо оставаться в неведении об угрозе безопасности).

Ведерников сам сообщил о том, что теперь будет информировать о беспилотной опасности только в Max: "!!! ВНИМАНИЕ !!! Актуальная и оперативная информация о беспилотной опасности в Псковской области только на моем официальном канале МАХ". По данным СМИ, уже минимум об одной атаке первое должностное лицо региона подписчиков в Telegram не предупредил.

Отметим, что в Telegram у Ведерникова 38 тыс. подписчиков (на 12 сентября), в Max – около 5 тыс. (данные ресурса Rugrad на 8 сентября).