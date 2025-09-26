ЛДПР собирается возродить "Блок Жириновского"

ЛДПР собирается возродить общественное движение "Блок Жириновского", которое было создано в 1999 году – также перед выборами в Госдуму. В движение должны войти общественные и молодежные объединения, инициативные группы, сторонники и т.д., считают в партии. Но сначала партия проведет съезд – он намечен на 2 октября, передают "Ведомости".

"Блок Жириновского, как ожидается, займется "сохранением политического и культурного наследия Владимира Жириновского, будет вести образовательные и просветительские проекты, подготовит мероприятия к 80-летию со дня рождения основателя партии (в 2026 году).

Но источники отмечают, что главная цель возрожденного движения – поддержка самой ЛДПР на предстоящих парламентских выборах. Партия должна соблюдать избирательное законодательство, но на общественное движение эти ограничения не распространяются.

С 2005 г. избирательные блоки не допускаются на выборы – тогда были приняты поправки, исключающие возможность объединения партий в такие союзы.

Также ЛДПР сможет максимально продлить так называемое "мемориальное голосование", связанное с именем умершего основателя партии.