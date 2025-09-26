В Екатеринбурге приставы вскрыли квартиру должника, оставившего подъезд без горячей воды

В Екатеринбурге приставам пришлось вскрывать квартиру должника, по чьей вине весь подъезд остался без горячей воды. Подробнее об этом рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.

К приставам поступил исполнительный документ о предоставлении доступа управляющей компании в квартиру на третьем этаже по улице Мурзинской для проведения работ по обслуживанию общего имущества многоквартирного дома. Из-за того, что хозяин никого не впускал, УК пришлось перекрыть горячую воду всему подъезду, пока аварийная ситуация не будет устранена.

Судебный пристав-исполнитель неоднократно приходил к должнику, на хозяина квартиры составили протокол об административном правонарушении по ст. 17.15 КоАП "Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера", но все бесполезно.

После того, как должник проигнорировал даже решение суда, было принято решение вскрыть двери в квартиру. УК наконец получила доступ, заменила трубы и восстановила водоснабжение остальным жильцам.

Решение суда исполнено в полном объеме.