Семьи с детьми поедут на осенние каникулы в Москву и Петербург

В России лидерами по количеству бронирований среди туристов на осенние каникулы стали Ленинградская и Московская области.

Такая поездка в среднем на двоих взрослых с ребенком с билетами и отелем обойдется в 98 тыс. руб. Поездка на осенние каникулы в среднем длится четыре ночи. Самыми экономными оказались жители Екатеринбурга, которые тратят на такое путешествие около 30 тыс. руб. Родители из Краснодара готовы выделить 45 тыс. руб., из Ростова-на-Дону — 57 тыс. руб., из Москвы — 69 тыс. руб. Больше всех тратят семьи из Калининграда — около 100 тыс. руб. на троих.

Среди популярных российских направлений осени — Краснодарский край, Ставрополье, Татарстан, Ярославская область и Карелия.

А среди стран, куда россияне поедут с детьми на предстоящих школьных каникулах - ОАЭ, Китай, Турция и Япония, сообщают "Известия".

Ранее был составлен календарь школьных каникул на новый учебный год.