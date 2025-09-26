В России хотят отменить плату за оценку жилья при его покупке за маткапитал

Депутаты Госдумы предложили освободить родителей, получивших материнский капитал, от платной экспертизы жилья, если оно построено менее пяти лет назад.

Соответствующий проект закона подготовили депутаты фракции "Единая Россия" Светлана Разворотнева и Татьяна Буцкая. По их словам, инициатива должна смягчить действие принятого закона, согласно которому граждане перед покупкой жилья должны сделать обязательную экспертизу того, что оно пригодно для проживания и, таким образом, средства маткапитала расходуются целевым образом. Разворотнева указала, что целью принятого законопроекта была защита прав детей на жилье, однако после вступления его в силу стали приходить многочисленные обращения от россиян и членов профессионального сообщества риелторов о том, что во многих муниципалитетах от людей требуют получения заключения специализированной организации, причем оплатить его предлагают самим гражданам.

Парламенатрии провели исследование, которое показало, что с такой ситуацией столкнулись жители порядка 26 регионов. Суммы, которые необходимо было заплатить за такую оценку жилья, доходили до 40 тыс. руб. А в некоторых случаях семьям было необходимо предоставить заключение органов санэпидемнадзора, разрешение на строительство, хотя дом уже был построен, требования завершить отделочные работы — поставить все розетки и выключатели, переделать инженерные коммуникации и т.п., сообщают "Известия".

Ранее в России предложили направить всю будущую индексацию материнского капитала на выплаты за второго и последующих детей.