26 Сентября 2025
Образование В России
Фото: Накануне.RU

Депутаты хотят обеспечить всех школьников бесплатным горячим питанием

Группа депутатов Госдумы внесет на рассмотрение проект закона о бесплатном горячем питании для всех школьников.

Речь идет о государственных и муниципальных образовательных организациях. Предполагается, что получать такое питание школьники будут как минимум один раз в день. Документом предусмотрено, что питание будет предоставляться всем детям без учета доходов семьи или социального статуса. Деньги предложено выделять из федерального, региональных и муниципальных бюджетов.

Парламентарии указали, что здоровье школьников напрямую связано с качественным питанием. В настоящее время ученики часто ограничиваются бутербродами, сладостями или газировкой. Предоставить бесплатное горячее питание старшеклассникам просят в том числе и их родители, сообщает ТАСС.

Ранее подобные законопроекты уже вносились в Госдуму, но отклонялись по причине отсутствия денег. Многие эксперты, в том числе депутаты, говорят о том, что в школьных столовых очень мало здоровой еды, зато много нездоровой: чипсов, сладкого и т.п.

При всем этом детям еще и некогда нормально поесть на переменах, показало прошлогоднее исследование ОНФ. Средняя реальная продолжительность перемены на питание составила всего 17 минут, в том числе в трети школ 15 минут, а в 13% - 10 минут.

Теги: школа, образование, питание, школьники, законопроекты


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.08.2025 12:13 Мск В Госдуму внесли законопроект о бесплатном горячем питании для всех школьников

