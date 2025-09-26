Банки не выполняют обещания клиентам сохранить ставки по счетам

Российские банки нарушают обещания клиентам о сохранении высоких ставок по накопительным счетам.

Их убеждают, что повышенная ставка будет действовать как минимум один-два месяца, однако кредитные учреждения без уведомления меняют условия раньше срока. По словам экспертов, если ставка и срок прописаны в договоре — ее снижение незаконно, а устные обещания консультантов, не подкрепленные документально, считаются мисселингом.

В "Яндекс Банке" и "МТС Банке" клиенты жалуются на резкое снижение ставок без предупреждения. Банки объясняют это корректировкой ключевой ставки и рыночными условиями. Специалисты признают, что такая практика законна, но воспринимается клиентами как обман.

Чтобы избежать убытков, рекомендуется открывать срочные вклады с фиксированной ставкой или переводить средства в более надежные продукты, сообщают "Известия".

Напомним, российский банковский сектор неплохо чувствует себя даже в условиях замедления экономики. Это следует из аналитического обзора Центробанка России за II квартал текущего года.