Путин: Россия наладит серийное производство малых АЭС

Россия наладит серийное производство малых атомных электростанций — наземных и плавучих, сообщил глава государства Владимир Путин на заседании Глобального атомного форума в музее "Атом" на ВДНХ.

По его словам, это произойдет в скором времени. Также в 2030 году РФ намерена запустить в Томской области первую в мире ядерную энергетическую систему с замкнутым топливным циклом. "Это в полном смысле революционная разработка отечественных ученых и инженеров", — указал президент. По его словам, 95% отработавшего топлива в результате будет вновь неоднократно использоваться в реакторах.

В перспективе это позволит практически полностью решить проблему накопления радиоактивных отходов и "снять, по сути, вопрос обеспеченности ураном".

В заседании форума приняли участие глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян и представители ряда других стран, сообщает Forbes.

Ранее госкорпорация "Росатом" озвучила масштабные планы по строительству АЭС в Азии. Соглашения по строительству блоков уже достигнуты с правительствами Узбекистана, Киргизии, Вьетнама и Казахстана.