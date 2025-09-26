Твоя привилегия: больше 500 семей нового жилого комплекса Екатеринбурга получили цифровые ключи от «Ростелекома»

Жильцы современного комплекса «Твоя привилегия» в Академическом районе Екатеринбурга получили доступ к умным сервисам платформы «Ростелеком Ключ». Специалисты компании установили современные решения: систему видеонаблюдения и цифровые домофоны. Теперь больше 500 семей могут управлять доступом в дом, а также контролировать безопасность территории в режиме реального времени через мобильное приложение «Ростелеком Ключ». Кроме того, каждую квартиру мастера провайдера обеспечили возможностью подключения к высокоскоростному интернету до 1 Гб/с по оптической технологии.

Лев Островский, житель новостройки оценил удобство сервисов: «Очень удобно, что мой дом оснащен цифровыми сервисами. Я могу управлять всеми опциями со своего смартфона в приложении “Ростелеком Ключ”: открывать двери подъезда, выдавать одноразовые коды гостям и курьерам, а также наблюдать за детьми во дворе благодаря видеокамерам. Современные технологии упростили повседневные заботы и дали дополнительное чувство безопасности и комфорта моей семье».

Елена Комона, директор по работе с массовым сегментом Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком» пояснила: «Экосистема “Ростелеком Ключ” – отечественная разработка команды IT-специалистов нашей компании. Главный подход заключается в интеграции интеллектуальных решений еще на этапе проектирования и строительства объектов, что позволяет создавать современные жилые пространства, где каждая деталь работает для человека. Преимущества “Ростелеком Ключа” уже оценили более 30 тысяч семей Екатеринбурга и Свердловской области, и мы продолжаем расширять возможности платформы, чтобы сделать жизнь в новых кварталах еще более технологичной и удобной».

Цифровая платформа «Ростелеком Ключ» сочетает универсальные решения для управления домом и прилегающей территорией. Сервис объединяет интеллектуальную домофонию, видеонаблюдение, счетчики с функцией онлайн-передачи данных, а также систему контроля и управления доступом – умные ворота, калитки и парковки. Пользователь может выбрать отдельные опции, действующие на объекте, или подключить их комплексно.

Михаил Лопатин, руководитель проекта специализированного застройщика «45 квартал» отметил: «Строительная отрасль активно цифровизируется и спрос на умные сервисы растет с каждым днем. Владельцы и арендаторы жилья предъявляют все более высокие требования к качеству технологий. Мы стараемся быть в тренде и делать все возможное для создания цифрового комфорта в наших жилых комплексах. Мы рады сотрудничеству с “Ростелекомом” и доверяем опыту и профессионализму специалистов компании».

Экосистему «Ростелеком Ключ» можно внедрить как в отдельном доме, так и в масштабах целого микрорайона. Умные сервисы подходят для новостроек и вторичного жилья.