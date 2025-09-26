Твоя привилегия: больше 500 семей нового жилого комплекса Екатеринбурга получили цифровые ключи от «Ростелекома»

26 Сентября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Экономику "охладили" до стагнации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Экономика Свердловская область
Фото: пресс-служба ПАО &quot;Ростелеком&quot;

Твоя привилегия: больше 500 семей нового жилого комплекса Екатеринбурга получили цифровые ключи от «Ростелекома»

Жильцы современного комплекса «Твоя привилегия» в Академическом районе Екатеринбурга получили доступ к умным сервисам платформы «Ростелеком Ключ». Специалисты компании установили современные решения: систему видеонаблюдения и цифровые домофоны. Теперь больше 500 семей могут управлять доступом в дом, а также контролировать безопасность территории в режиме реального времени через мобильное приложение «Ростелеком Ключ». Кроме того, каждую квартиру мастера провайдера обеспечили возможностью подключения к высокоскоростному интернету до 1 Гб/с по оптической технологии.

(2025)|Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

Лев Островский, житель новостройки оценил удобство сервисов: «Очень удобно, что мой дом оснащен цифровыми сервисами. Я могу управлять всеми опциями со своего смартфона в приложении “Ростелеком Ключ”: открывать двери подъезда, выдавать одноразовые коды гостям и курьерам, а также наблюдать за детьми во дворе благодаря видеокамерам. Современные технологии упростили повседневные заботы и дали дополнительное чувство безопасности и комфорта моей семье».

(2025)|Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

Елена Комона, директор по работе с массовым сегментом Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком» пояснила: «Экосистема “Ростелеком Ключ” – отечественная разработка команды IT-специалистов нашей компании. Главный подход заключается в интеграции интеллектуальных решений еще на этапе проектирования и строительства объектов, что позволяет создавать современные жилые пространства, где каждая деталь работает для человека. Преимущества “Ростелеком Ключа” уже оценили более 30 тысяч семей Екатеринбурга и Свердловской области, и мы продолжаем расширять возможности платформы, чтобы сделать жизнь в новых кварталах еще более технологичной и удобной».

(2025)|Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

Цифровая платформа «Ростелеком Ключ» сочетает универсальные решения для управления домом и прилегающей территорией. Сервис объединяет интеллектуальную домофонию, видеонаблюдение, счетчики с функцией онлайн-передачи данных, а также систему контроля и управления доступом – умные ворота, калитки и парковки. Пользователь может выбрать отдельные опции, действующие на объекте, или подключить их комплексно.

(2025)|Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

Михаил Лопатин, руководитель проекта специализированного застройщика «45 квартал» отметил: «Строительная отрасль активно цифровизируется и спрос на умные сервисы растет с каждым днем. Владельцы и арендаторы жилья предъявляют все более высокие требования к качеству технологий. Мы стараемся быть в тренде и делать все возможное для создания цифрового комфорта в наших жилых комплексах. Мы рады сотрудничеству с “Ростелекомом” и доверяем опыту и профессионализму специалистов компании».

Экосистему «Ростелеком Ключ» можно внедрить как в отдельном доме, так и в масштабах целого микрорайона. Умные сервисы подходят для новостроек и вторичного жилья.

Теги: ростелеком, цифровые ключи, жилой комплекс, привилегия, управление домом


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети