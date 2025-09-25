Ветеран СВО, финалист программы «Победоносец» Арсен Мутелимов назначен заместителем министра соцразвития Астраханской области

Арсен Мутелимов приступит к своим обязанностям уже завтра. В ведомстве он будет курировать общественно-политическую работу и вопросы обеспечения мерами поддержки участников СВО и членов их семей.

Арсен Мутелимов по окончании школы астраханец поступил в Рязанское Высшее Воздушно-Десантное Командное училище. В июне 2022 года, окончив легендарную военную кузницу кадров, молодой десантник отправился на передовую, где уже спустя месяц был назначен на командирскую должность.

За время службы Арсен Мутелимов неоднократно проявил отвагу при выполнении поставленных боевых задач, за что дважды был представлен командованием к государственным наградам – Орденам Мужества. При выполнении одного из боевых заданий Арсен получил тяжёлое ранение, но продолжал умело командовать подразделением, сумев выполнить поставленную задачу в тылу врага.

После прохождения длительного лечения и курса реабилитации Арсен был уволен со службы по решению военно-врачебной комиссии по медицинским показаниям, но продолжил трудиться на благо Родины, перейдя на гражданскую государственную службу. Узнав о региональной программе «Победоносец», инициированной губернатором Игорем Бабушкиным, незамедлительно подал заявку на участие.

Сегодня Арсен Мутелимов в числе финалистов успешно проходит обучение по программе.

Ранее, будучи наставником Арсена, губернатор Игорь Бабушкин предложил ему стать своим советником, а также пройти стажировку в министерстве социального развития и труда Астраханской области. По итогам стажировки было принято решение о кадровом назначении Арсена Мутелимова на должность заместителя министра.