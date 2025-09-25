Лукашенко заявил, что "Орешник" уже едет в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "Орешник" уже в пути. Так он ответил на вопросы журналистов, когда его спросили о сроках прибытия оружия в страну.

"Уже в пути. Все будет нормально", - коротко сказал Лукашенко.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что серийное производство "Орешник" уже запущено, а разместить ракеты планируется на территории Белоруссии. Позднее оба президента сообщили о готовности в 2025 году разместить в стране не только "Орешник", но и другое новейшее российское вооружение.