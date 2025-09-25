"Энергосбыт плюс" настаивает на банкротстве "дочки" "Облкоммунэнерго"

"Энергосбыт плюс", принадлежащий холдингу "Т Плюс", собирается подать иск о банкротстве дочерней компании "Облкоммунэнерго" - АО Объединенная теплоснабжающая компания (ОТСК). Соответствующая информация опубликована на портале "Федресурс".

Там также указано, что только за прошлый год разные компании хотели подать на ОТСК аналогичные иски. По данным "Ъ-Урал", который ссылается на сервис Kartoteka.ru, в 2024 году выручка ОТСК составила 1,4 млрд руб., хотя в компании и зафиксирован чистый убыток.

Ранее сообщалось о задержании исполняющего обязанности гендиректора дочерней компании "Облкоммунэнерго" - "Объединенной теплоснабжающей компании" Артема Носкова и бывшего руководителя компании Антона Боликова. По словам источника, речь идет о мошенничестве с их стороны, а именно о хищении бюджетных средств в рамках концессионных соглашений. Обоих силовики уже допросили.