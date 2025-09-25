В Верхотурье сотни верующих отметили 33-ю годовщину второго перенесения мощей праведного Симеона

В духовной столице Урала, Верхотурье, в 33-й раз отметили второе перенесение мощей праведного Симеона Верхотурского. Праздник объединил православных верующих, представителей власти, духовенство. Поучаствовали в торжестве митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, глава Фонда святой Екатерины Александр Андреев. Подробнее – в материале Накануне.RU.

Сегодня Русская Православная Церковь чтит память святого праведного Симеона Верхотурского. После изъятия мощей праведника в 1929 г. из Свято-Николаевского монастыря они долгие годы "кочевали" по краеведческим музеям области. Во время празднования 1000-летия Крещения Руси (1988 г.) мощи были переданы архиепископу Мелхиседеку, в то время возглавлявшему Екатеринбургскую епархию.

24 сентября 1992 г. мощи Симеона Верхотурского величественным крестным ходом пронесли по улицам Екатеринбурга: сначала – в Иоанно-Предтеченский собор, затем – к месту расстрела Царской семьи, где сейчас стоит Храм-на-Крови. После этого святыню повезли в Верхотурье. 25 сентября 1992 г. мощи поместили в Крестовоздвиженский собор Свято-Николаевского мужского монастыря Верхотурья. С тех пор каждый год 25 сентября Верхотурье становится центром притяжения паломников.

Крестовоздвиженский – третий по размеру собор в России, больше него – лишь Исаакиевский собор Санкт-Петербурга (второе место) и храм Христа Спасителя в Москве (первое место). Но и его становится мало, когда в духовную столицу Урала, Верхотурье, приезжают верующие, чтобы почтить память святого Симеона. Так было и сегодня, 25 сентября 2025 г.

Нв празднование собрались более 1 тыс. верующих. Среди них был Даниил Монгилёв из Екатеринбурга. Он рассказал журналисту Накануне.RU, что всё было благодатно. Он присутствовал на праздновании впервые, однако долгие службы ему не впервой – в Екатеринбурге он выстаивал более долгие службы, чем сегодняшняя, они могли длиться четыре часа.

Были среди молившихся и паломники из Перми – Константин Кусков и Дарья Бронникова. По словам парня, они приехали на праздничную службу впервые, их цель – побывать на богослужении и почтить память Симеона Верхотурского. Они приехали заранее, 23 сентября, и смогли побывать в Усть-Салде, Меркушино.

"Только что приложились к мощам, почувствовала благодать. Вообще, считаю, что сейчас приходят к вере из-за моды, но потом начинают верить по-настоящему", - сказала Бронникова в разговоре с журналистом агентства.

Праздничную литургию возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, который сегодня отмечает 53-летие. Во время проповеди он назвал Симеона Верхотурского солью, и призвал верующих использовать опыт святого в своей жизни. В разговоре с журналистами владыка рассказал, что ещё в 20-летнем возрасте узнал о праведнике.

"Мне на день рождения батюшка подарил икону святого Симеона, я стал к нему обращаться. Надо познакомиться с этим святым, потому что он мощно помогает тем, кто обращается к нему за помощью. Сегодня в Верхотурье приехали более 1 тыс. человек", - сказал журналистам владыка Евгений.

Отвечая на вопрос Накануне.RU о том, как, используя опыт святого, "не пересолить", владыка ответил так.

"Есть такой святой – Амвросий Оптинский. Он бы на ваш вопрос ответил так: "Жить, не тужить, никого не обежать, никому не досаждать, и всем – моё почтение". Жить, посолить добротой, не осуждать, не досаждать, выражать своё почтение", - сказал владыка Евгений.

Главу Екатеринбургской митрополии поздравил находившийся среди молившихся глава Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

"Слава Богу, снова прошёл крестный ход из Алапаевска. 190 км. Это святые люди. Ваш день рождения – значимый для нас праздник. Мы благодарны Богу за вас, совместные труды. Удивляемся, сколько у вас сил и энергии. Молимся о вашем здоровье", - сказал Александр Андреев.