25 Сентября 2025
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Верхотурье сотни верующих отметили 33-ю годовщину второго перенесения мощей праведного Симеона

В духовной столице Урала, Верхотурье, в 33-й раз отметили второе перенесение мощей праведного Симеона Верхотурского. Праздник объединил православных верующих, представителей власти, духовенство. Поучаствовали в торжестве митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, глава Фонда святой Екатерины Александр Андреев. Подробнее – в материале Накануне.RU.

Сегодня Русская Православная Церковь чтит память святого праведного Симеона Верхотурского. После изъятия мощей праведника в 1929 г. из Свято-Николаевского монастыря они долгие годы "кочевали" по краеведческим музеям области. Во время празднования 1000-летия Крещения Руси (1988 г.) мощи были переданы архиепископу Мелхиседеку, в то время возглавлявшему Екатеринбургскую епархию.

24 сентября 1992 г. мощи Симеона Верхотурского величественным крестным ходом пронесли по улицам Екатеринбурга: сначала – в Иоанно-Предтеченский собор, затем – к месту расстрела Царской семьи, где сейчас стоит Храм-на-Крови. После этого святыню повезли в Верхотурье. 25 сентября 1992 г. мощи поместили в Крестовоздвиженский собор Свято-Николаевского мужского монастыря Верхотурья. С тех пор каждый год 25 сентября Верхотурье становится центром притяжения паломников.

Крестовоздвиженский – третий по размеру собор в России, больше него – лишь Исаакиевский собор Санкт-Петербурга (второе место) и храм Христа Спасителя в Москве (первое место). Но и его становится мало, когда в духовную столицу Урала, Верхотурье, приезжают верующие, чтобы почтить память святого Симеона. Так было и сегодня, 25 сентября 2025 г.

Служба в Крестовоздвиженском соборе Свято-Николаевского мужского монастыря Верхотурья(2025)|Фото: Накануне.RU

Служба в Крестовоздвиженском соборе Свято-Николаевского мужского монастыря Верхотурья(2025)|Фото: Накануне.RU

Нв празднование собрались более 1 тыс. верующих. Среди них был Даниил Монгилёв из Екатеринбурга. Он рассказал журналисту Накануне.RU, что всё было благодатно. Он присутствовал на праздновании впервые, однако долгие службы ему не впервой – в Екатеринбурге он выстаивал более долгие службы, чем сегодняшняя, они могли длиться четыре часа.

Служба в Крестовоздвиженском соборе Свято-Николаевского мужского монастыря Верхотурья(2025)|Фото: Накануне.RU

Служба в Крестовоздвиженском соборе Свято-Николаевского мужского монастыря Верхотурья(2025)|Фото: Накануне.RU

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурскуий Евгений во время Крестного хода в Верхотурье(2025)|Фото: Накануне.RU

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений во время Крестного хода в Верхотурье(2025)|Фото: Накануне.RU

Шарики Фонда святой Екатерины(2025)|Фото: Накануне.RU

Были среди молившихся и паломники из Перми – Константин Кусков и Дарья Бронникова. По словам парня, они приехали на праздничную службу впервые, их цель – побывать на богослужении и почтить память Симеона Верхотурского. Они приехали заранее, 23 сентября, и смогли побывать в Усть-Салде, Меркушино.

"Только что приложились к мощам, почувствовала благодать. Вообще, считаю, что сейчас приходят к вере из-за моды, но потом начинают верить по-настоящему", - сказала Бронникова в разговоре с журналистом агентства.

Константин Кусков, Дарья Бронникова(2025)|Фото: Накануне.RU

Праздничную литургию возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, который сегодня отмечает 53-летие. Во время проповеди он назвал Симеона Верхотурского солью, и призвал верующих использовать опыт святого в своей жизни. В разговоре с журналистами владыка рассказал, что ещё в 20-летнем возрасте узнал о праведнике.

"Мне на день рождения батюшка подарил икону святого Симеона, я стал к нему обращаться. Надо познакомиться с этим святым, потому что он мощно помогает тем, кто обращается к нему за помощью. Сегодня в Верхотурье приехали более 1 тыс. человек", - сказал журналистам владыка Евгений.

Отвечая на вопрос Накануне.RU о том, как, используя опыт святого, "не пересолить", владыка ответил так.

"Есть такой святой – Амвросий Оптинский. Он бы на ваш вопрос ответил так: "Жить, не тужить, никого не обежать, никому не досаждать, и всем – моё почтение". Жить, посолить добротой, не осуждать, не досаждать, выражать своё почтение", - сказал владыка Евгений.

Митрополит Екатеринбургский и Верхзотурский Евгений в Верхотурье(2025)|Фото: Накануне.RU

Главу Екатеринбургской митрополии поздравил находившийся среди молившихся глава Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

"Слава Богу, снова прошёл крестный ход из Алапаевска. 190 км. Это святые люди. Ваш день рождения – значимый для нас праздник. Мы благодарны Богу за вас, совместные труды. Удивляемся, сколько у вас сил и энергии. Молимся о вашем здоровье", - сказал Александр Андреев.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и глава Фонда святой Екатерины Александр Андреев в Верхотурье(2025)|Фото: Накануне.RU

Теги: Симеон Верхотурский, митрополит Евгений, праздник, мощи


