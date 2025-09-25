25 Сентября 2025
Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Суд смягчил меру пресечения бывшему директору Тюменского большого драматического театра

Центральный суд Тюмени смягчил меру пресечения бывшему директору Тюменского большого драматического театра Сергею Осинцеву и его заместителю Александру Чурсину, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее ему был вынесен запрет определенных действий. Сейчас введена подписка о невыезде. 

По версии следствия, с января 2023 года по апрель 2024 года Осинцев и Чурсин совместно подготавливали договора на совместный прокат спектаклей между организацией, фактическим руководителем которой являлся Чурсин, и ГАУК ТО "Тюменское концертно-театральное объединение", намеренно занижая доход ТКТО в меньшую сторону.

Драмтеатр является структурным подразделением Тюменского концертно-театрального объединения, считается самым большим драматическим театром России. С 2008 года обрел новое здание, на площади 36 000 кв. м расположились три зрительных зала, которые готовы одновременно принять более 1000 зрителей.

Сергей Осинцев — почетный работник культуры и искусства Тюменской области, в 2014 году удостоился областной премии имени В.И. Муравленко "За личный вклад в развитие культуры и искусства Тюменской области". Участвовал в съемках фильма "Тобол".

 

Теги: Сергей Осицнев, драмтеатр, подписка о невыезде


