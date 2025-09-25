Нужна была только проволока. Стало известно, как двое арестантов сбежали из СИЗО-1 в Екатеринбурге

Стали известны детали побега Александра Черепанова* и Ивана Корюкова* из СИЗО-1 в Екатеринбурге. Оказалось, что для этого один из арестантов использовал проволоку, благодаря которой смог вскрыть двери камер.

По данным Telegram-канала Baza, в ту ночь Черепанов* с помощью проволоки сначала вскрыл "кормушку", после чего и саму дверь. Двое соседей по камере решили не рисковать и остаться в СИЗО, тогда как Черепанов* поспешил к камере друга - Корюкова* и также помог выбраться. После этого они прошли несколько метров до прогулочного дворика, взломали дверь, поднялись на крышу, прошлись по кровле строений на территории СИЗО, а в 02.50 исчезли из поля зрения камер видеонаблюдения. Предположительно, они могли совершить побег через кладбище.

Обнаружить пропажу арестантов удалось далеко не сразу. Сигнализация сработала только в 04.00, после чего охрана осмотрела территорию и не заметила пропажи. Понять, что побег все же был, удалось только в 10.30 на утреннем обходе.

Напомним, двое арестантов, которые были осуждены за попытки поджогов военкоматов по "террористической" статье, сбежали 1 сентября. Первого из них – Александра Черепанова* – поймали спустя неделю. А спустя две недели был задержан и Корюков*. Обвинение обоим должны вынести в октябре.

Известно, что оба поджигали военкоматы в городах России. Поймали друзей-пироманов в мае 2023 года прямо у военкомата с канистрой бензина. В октябре 2024 года суд назначил Корюкову* 9,5 лет, а Черепанову* — 7 лет. В СИЗО Екатеринбурга они ждали этапирования.

Отметим, что после побега начальник СИЗО-1 Алексей Киселев ушел с должности "по собственному желанию". На должность врио руководителя назначен Андрей Квон.

*внесены в список террористов и экстремистов