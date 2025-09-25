Алексей Текслер открыл в Озерске Всероссийский медиафорум «Опережающие время. Люди науки»

Сегодня, 25 сентября, в Озерске состоялось торжественное открытие III Всероссийского медиафорума «Опережающие время. Люди науки». В церемонии, которую открыл губернатор Челябинской области Алексей Текслер, приняли участие генеральный директор ПО «Маяк» Андрей Порошин и заместитель руководителя Регионального департамента ВГТРК Андрей Никитин.

«Это уникальный город, уникальное предприятие, которое было в центре зарождающейся атомной отрасли. Здесь был сформирован атомный щит страны. Уверен, что сегодняшний форум позволит нам еще более ярко отметить 80-летний юбилей атомной отрасли. Вместе мы сможем дать еще больший импульс продвижению науки в нашей стране», – отметил Алексей Текслер в приветственном слове.

Форум приурочен к 80-летию атомной промышленности России. Площадка мероприятия станет местом обсуждения роли науки и медиа в формировании научно-технологического суверенитета страны.

В этом смысле Озерск – знаковое место, как город, где зарождалась атомная отрасль страны, где жил и работал один из основоположников, ученый с мировым именем Игорь Курчатов. Именно в Озерске был запущен первый в СССР уран-графитовый промышленный реактор «А».

Участниками Всероссийского медиафорума стали более 100 представителей СМИ из 49 регионов страны, учетные, эксперты, руководители ведущих предприятий атомной отрасли.

В 2025 году в рамках форума пройдут творческий конкурс журналистских работ, мастер-классы, дискуссионные панели, будут работать и другие кейсы общественных обсуждений. Также организаторами объявлена специальная номинация, посвященная 80-летию атомной отрасли.

«Три года назад был придуман этот фестиваль. Не случайно, что он проходит именно в Челябинской области. Алексей Леонидович Текслер очень много делает для развития науки и технологий, состыковки науки с производством, а именно принята программа развития науки в Челябинске области. Челябинская область входит в 20 пилотных регионов для развития новых форм взаимодействия между наукой и производством», – подчеркнул заместитель руководителя Регионального департамента ВГТРК Андрей Никитин.

По завершении церемонии открытия медиафорума Алексей Текслер принял участие в пленарной сессии, в ходе которой эксперты обсудили историческую значимость атомной отрасли для региона и страны, роль научных достижений в обеспечении национальной безопасности, вклад атомной промышленности в развитие моногородов и социальной инфраструктуры, а также современные вызовы и задачи, связанные с привлечением молодых специалистов и развитием мирных атомных технологий.

«Сегодня в закрытых территориальных образованиях проживает порядка 160 тысяч человек. Это достаточно крупные города. На предприятиях работает около 30 тысяч человек. Конечно, для экономики и науки, для развития региона атомная отрасль является одной из ведущих. Образовательная составляющая тоже важна. Жизнь и работа в ЗАТО имеют свою специфику, здесь важны все аспекты: это и комфортная жизнь, и подготовка специалистов», – акцентировал Алексей Текслер.

Генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Андрей Порошин в своем выступлении не только обратился к историческим страницам создания атомной отрасли, но и предложил заглянуть в будущее.

«Ещё не было произведено испытаний атомной бомбы, но уже планы по использованию атома в мирных целях зрели в лабораториях. "Атом должен быть не солдатом, а рабочим" – эта фраза принадлежит Игорю Курчатову. Сегодня мы, безусловно, гордимся достижениями наших отцов-основателей, но при этом мы мечтаем. И эти мечты, конечно, уже сегодня продвигают люди науки. Мы бы очень хотели, чтобы эта энергетика была вами донесена до молодых ребят, которые сегодня оканчивают школу, чтобы они видели, что есть такая отрасль, есть такие направления, где их ждёт интересная работа», - обратился к участника медиафорума Андрей Порошин.

После завершения пленарного заседания участники мероприятия смогли побывать на экскурсии на ФГУП «Производственное объединение «Маяк», где познакомились с радиохимическим и радиоизотопным производством, посетили региональный центр облучательных технологий «ЭРА», а также центральную заводскую лабораторию и Теченский каскад водоёмов.

Добавим, что организаторами медиафорума выступили ВГТРК с региональнм филиалом и Правительство Челябинской области.