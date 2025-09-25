В Екатеринбурге столкнулись два пассажирских автобуса: четверо пассажиров пострадали

В Екатеринбурге при столкновении двух пассажирских автобусов пострадали четыре человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

ДТП произошло сегодня ранним утром на улице Предельной, 29. Около 06.00 водитель автобуса МАЗ, следующий по 52-му маршруту "Мкр. Елизавет - ул. Академика Ландау", двигался по Предельной, превысил скорость и, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автобусом ПАЗ 18-го маршрута "Мехколонна - Авангард".

В момент аварии в автобусе ПАЗ находились восемь пассажиров, четверым из которых потребовалась медицинская помощь. Один из пассажиров был госпитализирован с тяжелыми травмами. В автобусе МАЗ находился один водитель, который только вышел на маршрут.

Освидетельствование показало, что оба водителя были трезвыми. Сотрудники ДПС установили, что водитель ПАЗа имеет 22-летний стаж за рулем. Сам он пояснил, что перестраивался и не успел вернуть автобус на свою полосу. Второй водитель имеет стаж 5 лет.

Для установления всех обстоятельств произошедшего назначена проверка.