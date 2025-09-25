Россия впервые проходит полный экономический цикл - Набиуллина

Россия впервые проходит полный экономический цикл, сейчас экономика страны выходит из стадии перегрева, считает глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

"Мы впервые проходим полноценный экономический цикл и сейчас выходим из перегрева. Вот предыдущие эпизоды (2008-2009 годы, 2014-2015 годы, 2022 год) были внешние шоки, происходила резкая остановка экономики, причем практически одномоментно, по широкому кругу отраслей: выстреливала вверх безработица, всплеск инфляции, но после преодоления первоначального всплеска инфляции мы могли тогда быстро снижать ключевую ставку. Сейчас процесс выхода из перегрева, он не резкий, он постепенный", - цитирует Набиуллину ТАСС.

Ранее Набиуллина отказывалась соглашаться, что текущий период – не просто "выход из перегрева", а уже переохлаждение, граничащее с рецессией.