В Екатеринбурге осужден участник "милицейской ОПГ" Котик

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему сотруднику милиции Константину Котику. Его признали виновным в убийстве с особой жестокостью в составе ОПГ и отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, Котик был участником преступной группы, в которую входили, в том числе, действующие сотрудники милиции. Как показало расследование, всего на счету "милицейской ОПГ" 11 убийств, разбойные нападения, незаконный оборот оружия и боеприпасов.

Константин Котик признан виновным в четырех эпизодах. Так, осенью 1999 года силовики, пытаясь узнать информацию о сбытчике наркотиков, жестоко убили в лесу трех человек. А летом 2000 года они убили заявившего на сотрудников милиции человека, а также двух очевидцев. Третьему очевидцу расправы удалось выжить.

Сам Котик полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Это позволило ему избежать максимального наказания, предусмотренного статьей. С учетом всех обстоятельств суд признал Константина Котика виновным и назначил ему 8 лет колонии строгого режима. Также были удовлетворены гражданские иски потерпевших. Приговор вступит в силу через 15 суток, если за это время не будет обжалован.

Как добавили в суде, дела других предполагаемых участников ОПГ выделены в отдельные производства. Некоторым уже вынесли приговоры: например, в колонию отправили экс-начальника ОБНОН Кировского района и организатора ОПГ Владислава Соболя, а также бывшего милиционера, оперуполномоченного Кировского ГОМа Владимира Семенюка.