Греция экстрадировала в Молдавию беглого олигарха Плахотнюка

Греция экстрадировала в Молдавию олигарха Владимира Плахотнюка. Он был задержан греческими силовиками в июле этого года.

Ранее администрация президента Молдавии объявила, что экс-руководитель Демократической партии может быть лишен молдавского гражданства (у него есть еще румынское).

Плахотнюк разыскивается в Молдавии, внесен в санкционный список Совета ЕС, в России суд заочно арестовал Плахотнюка еще в 2017-м году по делу о покушении на убийство. И тогда он был еще не опальным беглым олигархом, а лидером правящей в Молдавии партии. В августе 2017 года власти Молдавии объявили на тот момент вице-премьера российского правительства Дмитрия Рогозина персоной нон-грата. Затем СМИ распространили заявление российского вице-премьера о том, что за срывом его визита в Кишинев стоит Владимир Плахотнюк.

За три года до того партия Плахотнюка победить на парламентских выборах не смогла, хотя были задействованы внушительные ресурсы, на агитконцерты в Кишинёв привозили московский десант: бывшего и действующего мужей Аллы Пугачевой, Баскова, Малахова и т.д. Вот что, например, говорил Филипп Киркоров по поводу Демократической партии Плахотнюка: "Демократы — это люди, которым можно верить! Они могут сделать много хорошего для ваших семей. И мы вместе с партией, которая поддерживает семейные ценности!". В знак благодарности представитель партии вручил Киркорову молдавский пояс, который артист тут же повязал на себя.