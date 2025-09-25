Профсоюз "Учитель" обратился в Генпрокуратуру с жалобой по вопросу зарплаты учителей

За последние четыре месяца профсоюз "Учитель" направил 80 обращений в прокуратуры регионов с требованием провести проверку правильности начисления учителям зарплаты до уровня МРОТ. Речь о том, что, согласно постановлению Конституционного Суда РФ от 23.09.2024 № 40-П, оклад не может быть ниже МРОТ, а у учителей почти во всех регионах он намного ниже и только за счет доплат и надбавок получается выше.

Из 48 регионов были получены формальные ответы, свидетельствующие о формальном отношении надзорных инстанций к своим задачам. А пять прокуратур вообще не ответили. Только в 27 регионах ответили по существу, что говорит хотя бы о частичном выполнении органами прокуратуры своих функций. Там проведены проверки, приняты меры реагирования в виде внесения представлений и принесения протестов, предъявлены иски в суды, о выявленных нарушениях проинформированы высшие должностные лица субъектов РФ.

Почему у российских учителей оклад почти везде ниже МРОТ, никто внятно ответить не может. Это очевидное нарушение Трудового кодекса, существующее, однако, много лет. Более того, оплата труда учителей регулируется приказом Минпроса, согласно которому их переработки оплачиваются не по повышенному тарифу, а по обычному, что тоже противоречит Трудовому кодексу.