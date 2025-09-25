В Раде заявили, что Зеленский кладет жизни украинцев для Запада

Президент США Дональд Трамп готов, чтобы киевский режим показал России "кузькину мать" ценой жизней украинцев, а Зеленский этому рад. Так заявил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), комментируя высказывание Трампа о том, что Украина при помощи Европы может отвоевать у России все территории, которые она захочет.

Накануне Трамп написал, что у России большие экономические проблемы, так что Украине пора активнее действовать на фронте. Зеленский сказал, что удивлен его словами, но рад, что сумел донести до Трампа важную информацию. Как пишет The Wall Street Journal, Зеленский доложил Трампу о планах наступления ВСУ. И тот не стал отговаривать. Зеленский же воспринял это как изменение позиции Трампа в свою пользу. Если недавно Трамп призывал отказаться от территорий, то теперь фактически призывает наступать.

Однако что на самом деле? К чему готовы США? К тому, что пусть украинцы гибнут. А сами умывают руки, считает Гончаренко.

"И что самое смешное, Зеленский очень рад этому ответу. А давайте попытаемся не защищать интересы США или ЕС жизнями украинцев? Если США хотят ответить России, пусть вступают в *****. Потому что выходит так: все очень сильные военные государства, но когда доходит до дела, давайте за счет жизней украинцев покажем Владимиру Путину кузькину мать", - подчеркнул депутат Рады.

Он также обвинил Зеленского в узурпации власти, попытке полностью уничтожить антикоррупционные органы, созданные по указанию Запада, а теперь он рассказывает, как якобы защищает их.

Накануне в США Зеленский дал интервью телеканалу Fox News, в котором повторил, что выборы он проводить не намерен на окончания военного конфликта и получения приемлемых для него гарантий безопасности.