Жители Екатеринбурга смогут оплачивать проезд в транспорте по геолокации

В Екатеринбурге началось тестирование нового бесконтактного способа оплаты проезда через Систему быстрых платежей (СБП) – с помощью геолокации.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, главное преимущество данного способа – не искать табличку с QR-кодом в салоне для платежа со скидкой. Чтобы воспользоваться новой возможностью, необходимо обновить приложение "ЕКАРТА" (или установить его) и включить Bluetooth на смартфоне. Далее в разделе "Оплатить проезд" выбрать "Оплатить по геолокации", после чего смартфон определит, в каком именно транспорте пассажир находится, и предложит оплатить поездку через СБП.

Для подтверждения оплаты билеты, оплаченные из приложения за последний час, будут доступны в разделе "Билеты". Также можно подтвердить оплату способами, используемыми при оплате через QR-код или NFC-метку.

В тестовом формате данный способ пока доступен в следующих маршрутах общественного транспорта Екатеринбурга: автобусы №80 и №83; троллейбус №33. Также в ближайшие дни оплатить проезд по геолокации можно будет в трамвае №1 и автобусе №48.

Напомним, что с 1 сентября в Свердловской области увеличилась скидка при оплате проезда в общественном транспорте через Систему быстрых платежей.