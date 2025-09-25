В Верхней Пышме на три месяца закрыли пельменную из-за сальмонеллы в фарше

Суд на 90 суток приостановил работу кулинарии "Пельменная" в Верхней Пышме из-за бактерий, которыми были заражены котлеты "свинина-говядина". В замороженных полуфабрикатах обнаружили сальмонеллу, после чего в заведение нагрянула проверка.

Во время ревизии санитарные врачи выявили ряд нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, среди которых, в том числе, производство продукции с патогенными микроорганизмами: сальмонеллой и листерией.

В отношении владельца кулинарии ИП Шестаковой Л.А. составили протокол об административном правонарушении. Уже в суде ее признали виновной по ст.6.6 КоАП РФ, а пельменную на улице Петрова, 34В закрыли на три месяца.