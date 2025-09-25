Жители обеспокоены возможным строительством полигона промышленных отходов "ПНТЗ", но даже не могут проголосовать за его отмену

Возможное строительство полигона промышленных отходов АО "ПНТЗ" ("Первоуральский новотрубный завод") для захоронения и утилизации отходов 3-5 класса опасности по-прежнему беспокоит жителей близлежащих районов.

Так, житель посёлка Ильмовка, который находится недалеко от планируемого полигона, рассказал Накануне.RU, что даже не может принять участие в голосовании на сайте Российской общественной инициативы (РОИ), где размещена петиция с требованием запретить строительство. Правом голосовать не наделены жители СНТ, приезжающие туда на лето и не живущие там постоянно. А это в том числе люди, имеющие прописку в Екатеринбурге (расстояние между Первоуральском и Екатеринбургом 40 км).

"Поскольку я не живу в Первоуральском МО, я даже в слушаниях никаких участвовать не могу, голосовать где-то и т.д. Есть голосование на сайте Российской общественной инициативы, но для рассмотрения решения на муниципальном уровне нужно ещё более 7 тыс. голосов, а сейчас проголосовало всего около двухсот. Я пробовал голосовать, но поскольку вход через Госуслуги, а я прописан в Екатеринбурге, то я не могу этого сделать. Я думаю, что у многих людей, кто живёт в этих садах, положение такое же", — сказал собеседник Накануне.RU, пожелавший остаться анонимным.

Как ранее сообщало Накануне.RU, летом в ситуацию с полигоном промышленных отходов ПНТЗ вмешался Рослесхоз. Уральское управление ведомства обратилось в суд с требованием изъять землю из собственности муниципалитета в пользу федерации. Как оказалось, площадка, на которой будут захоранивать отходы III класса опасности, пересекается с государственным лесным фондом.

Несмотря на то, что полигон, как сообщал сам завод, планируется разместить вдали от жилых и садовых участков, лечебных учреждений, зон отдыха, водоохранных зон и зон обитания редких и охраняемых растений и животных, жители считают, что это коснётся их непосредственно, скажется на экологии и здоровье.

"В моём понимании, 4 километра — это совсем немного. Именно столько, судя по картам, до близлежащих населённых пунктов. Совсем не хочется, чтоб это сказалось на моём здоровье в дальнейшем", — отмечает собеседник агентства.