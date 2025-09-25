Михалков назвал "диверсией" ситуацию с осужденным учителем физики из Екатеринбурга

Известный режиссер и телеведущий Никита Михалков назвал "диверсией" ситуацию с учителем физики из Екатеринбурга, осужденным за насилие над учеником.

Напомним, 13 марта в школе в Академическом районе учитель сначала бросил в восьмиклассника ручкой, а потом заломил руку и повел к директору. Этому предшествовала сцена, когда учащийся громко матерился в классе, публично оскорблял педагога и срывал урок. Несмотря на это, суд посчитал такие действия учителя непрофессиональными и назначил ему 1,5 года исправительных работ, на 2 года запретил заниматься педагогической деятельностью и взыскал в пользу ученика компенсацию морального вреда в 120 тысяч рублей. Екатеринбургские общественники уже собрали для бывшего преподавателя эти деньги.

Как заявил Михалков, комментируя ситуацию, защищая свое достоинство, учитель оказался виновным и с моральной стороны, потому что педагог не может быть грубым, и с правовой.

"Скажите мне, что это, если не диверсия или какой-то сумасшедший эксперимент на выживание учителя из школы? Бумажная волокита, отчеты, маленькие зарплаты, презрительное отношение учеников и родителей, а теперь еще и суды. В какой момент "маленький человек": учитель, врач и так далее – потерял всякую ценность?", - написал режиссер в Telegram-канале своей программы "Бесогон".

Стоит отметить, что совсем недавно в Свердловской области была создана комиссия, которая встанет на защиту чести и достоинства педагогов.