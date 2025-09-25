Межрегиональные военно-поисковые сборы состоятся в Тюменской области

Межрегиональные военно-поисковые сборы состоятся в Тюменской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Около 200 участников поискового движения из разных регионов России съедутся 1 октября на Межрегиональные открытые военно-поисковые сборы "К поиску готов!".

На протяжении пяти дней бойцы поисковых отрядов будут проверять мастерство, получать новые знания, обмениваться опытом и участвовать в профильных соревнованиях. Юные поисковики посетят мастер-классы специалистов-поисковиков из разных уголков страны и повысят уровень своей подготовки для дальнейшей работы на местах сражений Великой Отечественной войны.

Программа сборов основана на двух модулях: образовательном и соревновательном. Среди состязаний: военно-поисковая тропа, документирование поисковых работ, поисковая викторина и другие.

Конкурсы пройдут в двух возрастных категориях — 14-17 лет и 17-21 год. В каждой дисциплине определят призеров и победителей. Также наградят лучших и в общекомандном зачете.

Ожидаются встречи с депутатом Госдумы РФ, ответственным секретарем "Поискового движения России" Еленой Цунаевой и участниками специальной военной операции.