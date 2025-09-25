В Екатеринбурге судят шеф-повара за массовое отравление выпускников УрГЮУ

В Екатеринбурге перед судом предстанет шеф-повар организации общественного питания. Его обвиняют в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем массовое отравление людей на банкете.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, речь идет о шеф-поваре ООО "Ричмонд Рест". По версии следствия, в июле нынешнего года при подготовке к банкету сотрудник допустил массовые нарушения технологического процесса при приготовлении блюд. В результате произошло массовое отравление во время выпускного вечера более чем 40 студентов и работников Уральского государственного юридического университета.

В надзорном ведомстве отметили, что сам шеф-повар полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Его уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд Екатеринбурга.

Напомним, что Роспотребнадзор предлагает отравившимся на банкете выпускникам УрГЮУ подать коллективный иск в суд. Заявление с документами можно сдать до 1 октября 2025 года.