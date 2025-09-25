25 Сентября 2025
Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге судят шеф-повара за массовое отравление выпускников УрГЮУ

В Екатеринбурге перед судом предстанет шеф-повар организации общественного питания. Его обвиняют в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем массовое отравление людей на банкете.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, речь идет о шеф-поваре ООО "Ричмонд Рест". По версии следствия, в июле нынешнего года при подготовке к банкету сотрудник допустил массовые нарушения технологического процесса при приготовлении блюд. В результате произошло массовое отравление во время выпускного вечера более чем 40 студентов и работников Уральского государственного юридического университета.

В надзорном ведомстве отметили, что сам шеф-повар полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Его уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд Екатеринбурга.

Напомним, что Роспотребнадзор предлагает отравившимся на банкете выпускникам УрГЮУ подать коллективный иск в суд. Заявление с документами можно сдать до 1 октября 2025 года.

Теги: выпускники, банкет, отравление, шеф-повар, суд, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 19.08.2025 14:51 Мск Отравившимся на банкете выпускникам УрГЮУ предлагают подать коллективный иск в суд
Ранее 16.07.2025 08:14 Мск Бастрыкину доложат о массовом отравлении выпускников УрГЮУ в Екатеринбурге
Ранее 15.07.2025 11:55 Мск В Екатеринбурге нашли сальмонеллу у сотрудника кафе, где отравились выпускники УрГЮУ
Ранее 15.07.2025 10:17 Мск СК возбудил дело после массового отравления выпускников в Екатеринбурге
Ранее 15.07.2025 09:36 Мск Посетителей кафе "Версаль" в Екатеринбурге госпитализировали с отравлением

