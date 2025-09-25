Родители призвали депутатов Госдумы не вмешиваться в "домашку" школьников

Отменять домашнее задание для школьников, как это предлагают некоторые депутаты Госдумы, нельзя. Это приведет только к увеличению пробелов в знаниях детей. Законодателям нужно перестать вмешиваться в учебный процесс, заявил директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский.

Особенно активно продвигает отмену "домашки" вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Вячеслав Даванков. Лидер СРЗП Сергей Миронов также недавно призвал не задавать уроков на выходные и вообще запретить шестидневку. Школьники должны полноценно отыхать два дня в неделю, считает он. До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить отмену домашнего задания для школьников, так как они перегружены. Позже он пообещал "новые подходы" к "домашке", которые предложит Госдума.

Юрий Оболонский уверен, что политики просто лезут не в свое дело.

"На чем основаны такие заявления? Почему плохо делать домашние задания на выходных? Политики увлекаются хайпом сегодня. У учителей должна быть достойная заработная плата, тогда не будет вопросов к методологии. Учитель-профессионал знает, какая нагрузка должна быть у ребенка, какое домашнее задание", - сказал он НСН.

Спрашивать же мнения детей странно, считает эксперт.

"Ребенок не хочет делать домашние задания? А как он сможет овладеть материалом по предмету? Я не уверен, что можно освоить программу без домашнего задания на выходных. Это система знаний, нельзя вычеркивать из нее что-то просто так, после заявлений политиков", - подчеркнул Оболонский.

Народный учитель России, научный руководитель президентского лицея №239 и единственный в мире педагог-наставник двух филдсовских лауреатов Сергей Рукшин говорит, что отменить домашнее задание в школе хотят либо вредители, либо абсолютно некомпетентные люди.

Недавно член Совета межрегионального профсоюза работников образования "Учитель" Дмитрий Казаков заявил, что если учителей нагрузят дополнительными инструкциями по тому, как задавать домашнее задание, то это лишь усложнит педагогический процесс. Политики не имеют понятия о предмете, но уже создают новые проблемы. Никаких рекомендаций по домашним заданиям быть не может, учитель сам определит, что и в каком объеме давать детям.

"Действительно, бывает, что задание носит формальный характер, и ученики выполняют его формально. Но это получается только из-за того, что учителя перегружены, работают на две-три ставки", - отметил Казаков.

К слову, депутаты не проявляют такой же активности по проблеме нищенских зарплат учителей.