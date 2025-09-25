В Прикамье всю ночь действовал режим "Беспилотной опасности"

В Пермском крае отменен режим "Беспилотной опасности", объявленный накануне вечером, сообщили Накануне.RU в Министерстве территориальной безопасности Пермского края.

Все оперативные службы были оповещены и были готовы к предотвращению возможных угроз. В итоге происшествий зафиксировано не было.

А сегодня в Пермском крае пройдет командно-штабная тренировка по беспилотной опасности с возможным учебным оповещением населения путем СМС-информирования. Учения запланированы и проводятся с целью усовершенствования алгоритмов прохождения сигнала и действий должностных лиц.

Напомним, 13 сентября украинский беспилотник впервые долетел до территории Прикамья. БПЛА атаковал промпредприятие в Губахе, обошлось без пострадавших.