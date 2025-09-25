В Екатеринбурге у школы пенсионер за рулем сбил женщину и ребенка

В Екатеринбурге рядом с одной из школ произошло ДТП, в результате которого пострадали 48-летняя женщина и 7-летний ребенок. Авария произошла с участием 70-летнего водителя "Volkswagen Jetta", у дома № 21 по улице Академической.



Как сообщает Госавтоинспекция Свердловской области, 24 сентября около 15.15 водитель, подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, не сбавил скорость и не пропустил пострадавших, наехав на них. Мальчика с травмой головы доставили в детскую городскую больницу, женщину также госпитализировали.

Сотрудникам ДПС пенсионер, чей стаж вождения составляет 53 года, пояснил, что не заметил пешеходов, так как они "слились с кустами". В отношении него составлены административные протоколы.



Помимо этого, после ДТП в районе школы будет усиленно патрулировании ДПС.