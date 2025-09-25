El Pais: Украинцы массово уклоняются от мобилизации

Мужчины на Украине массово уклоняются от мобилизации, а в обществе отношение к ней резко отрицательное. Об этом пишет испанская газета El País.

Издание приводит доводы самих уклонистов, которые говорят, что знают много историй, когда командование бросало людей на верную смерть. Отношение к ним как к расходному материалу. Поэтому сами мобилизованные советуют любыми способами избежать попадания в армию Зеленского.

Как рассказал программист Александр, который скрывается и боится выходить днем из дома, у его однокурсника, который устроился в ТЦК (военкомат), половина контактов в мобильном телефоне принадлежит уже погибшим. И если поначалу у людей была мотивация "спасать Украину", как это подавалось и как это многими воспринималось, то сейчас все изменилось. Он не слышал ни одной положительной истории от мобилизованных.

Издание заключает, что украинцы не хотят воевать за непонятные цели.

Недавно начальник управления коммуникаций сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев признал, что в украинском обществе уклонистов поддерживают. Это подтвердил опрос 2024 года, согласно которому 67% поддержали уклонистов. Почти 75% высказались за прохождение альтернативной службы вместо мобилизации.