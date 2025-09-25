Российской авиаотрасли для роста пассажиропотока не хватает самолетов и аэропортов

Пассажиропоток авиакомпаний России в 2028 году в базовом варианте составит 126,7 млн человек - почти на 14% больше по сравнению с фактическим показателем 2024 года.

Как говорится в тексте внесенного Минэкономразвития в кабмин макропрогноза на 2025–2028 гг., который рассматривался на заседании правительства 24 сентября, консервативный сценарий предполагает рост авиаперевозок в 2028 году лишь на 6% к уровню 2024 года - до 118,5 млн пассажиров.

В 2025 году, согласно макропрогнозу, пассажиропоток российских перевозчиков составит 109,6 млн человек, что почти на 2% меньше, чем в прошлом году. Оценок на 2026–2027 гг. "Интерфакс" не приводит.

Отмечается, что в настоящее время российской авиаотрасли для роста пассажиропотока не хватает самолетов и аэропортов на юге страны.

Напомним, пассажиропоток авиакомпании "Аэрофлот" снизился в августе 2025 года на 3,9% (к августу прошлого года) и на 1,9% за восемь месяцев с начала года (по сравнению с тем же периодом 2024 года). При этом международные перевозки подрастают, но этого недостаточно, чтобы компенсировать падение пассажиропотока на внутренних линиях.