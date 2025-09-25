В России увеличился спрос на новые автомобили

В январе-августе текущего года новые автомобили стали на 10,3% более востребованы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщила пресс-служба "Авито Авто", в августе россияне на 6,3% чаще искали новые машины, чем в июле. Летом самыми популярными марками новых автомобилей стали SWM, "Москвич", Solaris, LADA и Jetour, а моделями – SWM G05 Pro, LADA Vesta, "Москвич" 3, LADA Granta и Jetour Dashing.

Больше всего в январе-августе вырос спрос на марки Chery (+47,2%) и Geely (+10,2%), а также на модели Jetour Dashing (+47%), Chery Tiggo 7 Pro Max (+46,2%), LADA Vesta (+42,1%) и OMODA C5 (+10,1%).

В целом в августе спрос на новые китайские машины увеличился на 3,2% по сравнению с июлем, а с начала года показатель вырос на 31,9%.

Средняя стоимость новых автомобилей в августе уменьшилась на 2,7%, до 2,8 млн руб., сообщают "Известия".

Напомним, на начало 2025 года в России насчитывалось 40,1 млн машин старше десяти лет, что составляет 72,8% всего автопарка страны.