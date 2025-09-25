Куриная тушка подорожала в опте на 34%

В России стоимость тушки цыпленка-бройлера в опте с 15 по 21 сентября достигла 190 руб. за кг.

Это на 34% больше, чем в аналогичный период 2024 года. Таковы данные Национального союза птицеводов. Рост цен производители видят в повышенном спросе и ограниченным предложением. Также подорожала и разделка: куриное филе стоит в среднем 320 руб. за кг (+10% год к году), окорочок — 162 руб. (+12%), крыло — 180 руб. (+5%).

По информации Минсельхоза, в январе–июле производство мяса птицы в живом весе увеличилось на 3,3% год к году и достигло 3,96 млн т. По словам экспертов, в настоящее время мясо птицы компенсирует рост цены на свиные полутуши и окорок, наблюдаемый с конца июля. Увеличение оптовых цен пока не отразилось на розничных продажах. Тушка стоит около 228,5 руб. за 1 кг (+4,8% год к году), сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что в России куриное мясо до конца года подорожает на 15–25%. Как заявила кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления ИМЭС Люза Байгузина, удорожание кормов составило 70%, а это основная причина роста цен на куриное мясо.