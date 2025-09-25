Компания потребовала взыскать с Киркорова долг по кредиту

Компания АО "Социум трейд" обратилась в Таганский районный суд Москвы с иском к исполнителю Филиппу Киркорову о взыскании задолженности по кредитному договору.

Как сказано в Telegram-канале судов общей юрисдикции, в 2020 году певец получил кредит в "Московском кредитном банке". Позднее кредитное учреждение уступило право требования АО "Социум трейд". По данным истца, артист исполнил обязательства по возврату средств не в полном объеме, поэтому компания просит взыскать с него долг.

Подготовка дела к разбирательству назначена на 13 октября текущего года. О какой сумме идет речь – неизвестно.

Ранее Киркорова объявили в розыск судебные приставы.