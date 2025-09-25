Правительство утвердило 12-дневные новогодние каникулы в 2026 году

Глава правительства России Михаил Мишустин утвердил производственный календарь на 2026 год.

Новогодние праздники продлятся 12 дней. В новом году 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 9 января, и четверг, 31 декабря, соответственно, сказано на сайте кабмина.

Нерабочими днями будут 31 декабря 2025 года, а также 1–11 января 2026 года. Кроме того, нерабочими считаются 21–23 февраля, 7–9 марта, 1–3 мая, 9–11 мая, 12–14 июня, 4 ноября и 31 декабря.