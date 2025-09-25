В результате удара БПЛА по Новороссийску двое погибли

Количество пострадавших в результате удара беспилотников Вооруженных сил Украины по Новороссийску днем 24 сентября увеличилось до 12 человек, еще двое погибли.

Прокуратура Краснодарского края сообщила, что в результате атаки в городе произошло возгорание кровли многоквартирного дома. Согласно данным пресс-службы Каспийского трубопроводного консорциума, офис компании из-за атаки поврежден, два сотрудника получили ранения. Мэр Новороссийска заявил об отражении в городе атаки безэкипажных катеров. Он призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. В городе введен режим ЧС.

Сотрудники Следственного комитета России установят обстоятельства атаки дронов на Новороссийск, сообщают "Известия".

Ранее сообщалось о шести пострадавших.