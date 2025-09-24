24 Сентября 2025
Политика Калужская область
Фото: vk.com/gorduma.kaluga

В Калуге прошло первое заседание Думы городского округа города 8 созыва

Председатель территориальной избирательной комиссии Московского округа Галина Пашкевич сегодня огласила результаты выборов и вручила избранным депутатам удостоверения.

В составе представительного органа города Калуги – 36 депутатов, 26 избиралась по одномандатным округам, 10 – по партийным спискам. В 23 одномандатных избирательных округах победу одержали кандидаты от партии «Единая Россия», в двух округах – самовыдвиженцы, в одном округе победу одержал представитель партии «Яблоко». Всего в Думе 28 представителей «Единой России», также в Думу прошли по одному представителю «Справедливой России», «Яблока», КПРФ, Партии пенсионеров, ЛДПР и «Новых людей». Двое избранных депутатов участвовали в специальной военной операции.

Народные избранники принесли присягу, также были сформированы рабочие органы Думы.

(2025)|Фото: vk.com/gorduma.kaluga

В ходе тайного голосования председателем Думы единогласно избран Юрий Моисеев, первым заместителем председателя Думы – Сергей Павлов, заместителем председателя Думы – Александр Иванов.

В Думе 8 созыва комитет по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике возглавит Константин Сотсков, комитет по территориальному развитию города и городскому хозяйству – Андрей Нефёдов, комитет по правовому обеспечению местного самоуправления – Андрей Макаров, комитет по вопросам социального развития – участник специальной военной операции Андрей Кулёмин.

(2025)|Фото: duma.kaluga.ru

«В Думе представлены семь политических партий, состав представительного органа обновился практически на треть. Всем нам предстоит конструктивно работать на благо Калуги и калужан, наладить тесное взаимодействие с администрацией города, приложить максимум усилий для исполнения наказов избирателей. За прошедшие пять лет было многое сделано для развития нашего города, уверен новый созыв Думы продолжит успешную работу в этом направлении», – подчеркнул Юрий Моисеев.

 

 

 

