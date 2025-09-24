Тюменская область делится опытом развития Семейных МФЦ на федеральном уровне

Тюменская область делится опытом развития Семейных МФЦ на федеральном уровне, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

На ХVI Всероссийском форуме "Вместе — ради детей! Быть рядом!" начальник управления по вопросам семьи и детства департамента социального развития Тюменской области Инга Тигеева рассказала о тюменском опыте развития Семейных МФЦ.

Вопрос рассматривался в рамках Всероссийского совещания Минтруда России "Новый формат помощи семьям с детьми — Семейный многофункциональный центр". Проект реализуется Минтрудом России совместно с Фондом поддержки детей.

Разговор о тиражировании современных социальных практик и развитии социальных инициатив как действенного ресурса помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, проходил в Ульяновском государственном педагогическом университете.

"Тюменская область успешно внедряет инновационный проект с учетом многолетнего технологичного и проектного подхода. Сегодня мы видим, что СМФЦ — это комфортное, современное пространство для любых семей, где получение услуг понятно и удобно. Здесь семья получает не только исчерпывающую информацию по всем интересующим вопросам, но и необходимую помощь в формате "здесь и сейчас", - прокомментировала начальник управления по вопросам семьи и детства департамента социального развития Тюменской области Инга Тигеева.

В Тюменской области на сегодня работают 14 Семейных МФЦ.