В Сочи с пляжей эвакуируют людей – из-за беспилотной угрозы

"В связи с сегодняшними атаками киевского режима на Краснодарский край с использованием безэкипажных катеров в акватории Черного моря городским оперативным штабом Сочи принято решение провести превентивные меры – эвакуацию отдыхающих на пляжах. В данную минуту ситуация на территории курорта штатная. В случае реальной угрозы во всех районах включатся системы оповещения. Просим жителей и гостей города сохранять спокойствие", - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Андрей Прошунин.

Ранее оперштаб Краснодарского края объявил о введении режима ЧС на всем черноморском побережье.

Эвакуируются также пляжи в Туапсе и Геленджике, где объявлена угроза атаки беспилотных катеров на воде.