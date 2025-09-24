В России вырастет МРОТ

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о том, что в РФ будет увеличен минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

"Подготовлены корректировки в действующее законодательство о повышении минимального размера оплаты труда. Он вырастет более, чем на 20%, и с 1 января следующего года составит 27 тысяч 93 руб.", - сказал Минустин во время заседания Правительства.

Это приведёт к росту зарплат 4,5 млн россиян. Показатель необходим для расчёта и многих других выплат – это отпускные, больничные, а также соответствующие пособия, сообщает пресс-служба кабмина.