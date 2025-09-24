В Подмосковье женщина сожгла соседку заживо

В Воскресенске (Московская область) женщина подожгла квартиру соседки, и та сгорела, не сумев выбраться. Погибшей было 47 лет.

Поджигательница, которая сейчас задержана, недавно потеряла собаку и стала подозревать в похищении соседку. Решив отомстить, 45-летняя женщина подожгла соседскую дверь легковоспламеняющейся жидкостью и бросила в нее спичку. Пламя охватило коридор, и только тогда злоумышленница вернулась к себе как ни в чем не бывало.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.