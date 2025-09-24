Жителям Астраханской области можно делать привиться от гриппа бесплатно

Прививочная кампания стартовала в Астраханской области 12 сентября. В министерстве здравоохранения региона напомнили, устойчивый иммунитет формируется около двух недель, защита сохраняется примерно 9-12 месяцев.

Прививки астраханцы могут поставить бесплатно в мобильном прививочном комплексе возле Дворца спорта «Заря Каспия» («Спартак»), расположенного по адресам: ул. Победы, 55 и Вокзальная площадь, 16. Мобильный комплекс работает ежедневно с 10:00 до 17:00, включая выходные дни. С собой нужно взять паспорт гражданина РФ. Кроме того, вакцинация доступна и в поликлиниках по месту проживания. В рабочие дни с 08:00 до 20:00, по субботам с 08:00 до 14:00.

В регионе предлагают три вида вакцин: совигрипп, который подходит взрослым и подросткам старше 10 лет, ультрикс квадри рекомендован беременным женщинам и детям разного возраста (начиная с 6 месяцев и до младших школьников включительно и флю-м, который применяется для иммунизации взрослого населения.

Препараты не содержат живых вирусов, поэтому заразиться ими невозможно. Возможны повышение температуры тела или лёгкий дискомфорт в месте инъекции, это нормальный признак работы иммуннитета. Побочки должны пройти за пару дней и не требуют лечения. В регион поступило порядка 187950 доз вакцины. По мере использования запас будет пополняться. По данным на 18 сентября сделано 135184 прививки, в том числе 74 465 детям.

Тем не менее, перед прививкой следует проконсультироваться с врачом.