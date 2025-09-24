Путин повысил зарплаты госслужащих и дипломатов
Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении зарплат госслужащих и дипломатов.
Они вырастут с 1 октября. Повышение составит 7,6%.
Указ опубликован на портале правовой информации.
16:39 мск.Гендиректора "Корпорации СТС" Татьяну Черных отправили в СИЗО
16:24 мск.Правительство России одобрило проект бюджета на 2026 год
16:14 мск.Минэк значительно ухудшил прогноз по росту экономики России
16:05 мск.Тюменская область делится опытом развития Семейных МФЦ на федеральном уровне
16:02 мск.В Калуге прошло первое заседание Думы городского округа города 8 созыва
16:02 мск.В Сочи с пляжей эвакуируют людей – из-за беспилотной угрозы
16:00 мск.В России вырастет МРОТ
15:58 мск.В Подмосковье женщина сожгла соседку заживо
15:41 мск.Жителям Астраханской области можно делать привиться от гриппа бесплатно
15:35 мск.Путин повысил зарплаты госслужащих и дипломатов
15:26 мск.В Пермском крае проведут тренировку беспилотной опасности
15:17 мск.От Новороссийска до Туапсе объявлена угроза применения катеров-дронов
15:10 мск.Лукашенко прилетит к Путину
15:07 мск.Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко рассказал о формате, в котором проводится инаугурация избранного главы региона
15:00 мск.Глава Союза армян России: Убийство политика в Ереване - результат созданной властями атмосферы
14:58 мск.Суд оставил без движения иск к певице Алле Пугачевой
14:47 мск.Останина: Пенсии детям, рожденным после ЭКО, не должны стать лазейкой для суррогатного материнства
14:47 мск.Пермяка проверяют на экстремизм после скандального видеоролика
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС
Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении зарплат госслужащих и дипломатов.
Они вырастут с 1 октября. Повышение составит 7,6%.
Указ опубликован на портале правовой информации.
Теги: Владимир Путин, зарплата, индексация
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС
Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142 г. Екатеринбург ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта — это личное мнение посетителей сайта.
Все материалы сайта находятся в открытом доступе.