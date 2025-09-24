В Пермском крае проведут тренировку беспилотной опасности

Завтра в Пермском крае пройдут масштабные учения по беспилотной опасности. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Министерства территориальной безопасности.

Жители края могут получить СМС-оповещения. Пермяков просят сохранять спокойствие.

"25 сентября в Пермском крае пройдет командно-штабная тренировка по беспилотной опасности с возможным учебным оповещением населения путем СМС-информирования. Учения запланированы и проводятся с целью усовершенствования алгоритмов прохождения сигнала и действий должностных лиц", - говорится в сообщении.